Il direttore di Alea a Salotto blu: "La raccolta differenziata è un investimento per il futuro"

"La raccolta differenziata è un investimento per il futuro". Lo sostiene Paolo Contò, direttore di Alea Ambiente. Manager veneto con vasta esperienza nel settore ambientale, ha preso parte a "Salotto Blu", la trasmissione condotta da Mario Russomanno su VideoRegione. Durante l'intervento, ha evidenziato come "la scelta di una diversa gestione dei rifiuti è stata presa da tredici comuni forlivesi di variegate tradizioni politiche. Obiettivo comune è quello di salvaguardare l'ambiente e di rendere proficuo il ciclo dei rifiuti. Alea, costituita dai Comuni con tali scopi, farà tutto il possibile per rendere minimi gli iniziali problemi e per abbassare i costi a carico dei cittadini". La trasmissione andrà in onda giovedì alle 23.15.