Forlimpopoli, nuova raccolta rifiuti: incontro con i cittadini, si parlerà anche di tariffe

Martedì, alle 20.30, la sala del Consiglio nella rocca di Forlimpopoli (Piazza Fratti) ospiterà un incontro sulle tariffe e nuova modalità di raccolta dei rifiuti. Saranno presenti gli amministratori e tecnici comunali e i rappresentanti di Alea Ambiente per rispondere alle domande della cittadinanza sul nuovo sistema di raccolta. A Forlimpopoli era già attivo il servizio porta a porta, pertanto chi non avesse ancora ricevuto i contenitori della nuova dotazione, può continuare ad utilizzare ed esporre i vecchi bidoni, secondo le raccolte indicate nell’Ecocalendario, fino a quando non avranno quelli nuovi.

Così come è spiegato nel manuale in dotazione, i cittadini sono invitati ad esporre i contenitori: la sera prima del giorno di raccolta; il contenitore deve essere possibilmente pieno e col coperchio chiuso; e deve essere esposto all'esterno dell’utenza in corrispondenza della strada o nel punto identificato con gli addetti alla distribuzione, che hanno consegnato i bidoni e materiale informativo. Una volta svuotato dall'operativo sarà lasciato col coperchio aperto per segnalare che il servizio di raccolta è stato effettuato; quindi andrà ritirato dal cittadino non appena possibile.