Predappio, petizione sulla raccolta rifiuti: già mille firme

Sono già mille coloro che hanno firmato la petizione per la raccolta rifiuti a Predappio. Viene chiesto "di non pagare la raccolta e svuotamento" perchè c'è il rischio "che la gente getti l'immondianza dappertuto". Vengono chiesti "punti di raccolta rifiuti dove la gente possa gettarsi"; che il ritiro dei pannolini avvenga "un giorno si e uno no ed in modo gratuito"; e la presenza di bidoni per il verde nel paese comune quelli per il vetro. Inoltre tra le richieste anche "tipologie di pagamento a seconda del tipo di rifiuto da smaltire".

E' possibile firmare la petizione in queste attività: Kepizza, Pizzeria Tamy,parrucchiera Grazia &Elsa, parrucchiera Monica studio immagine,Bar Minghi Tontola, Cartoleria gli acquerelli, Bar le Villette, bar del Viale, Bar Italia, Fiori e Colori, piadina da Simone,Tabaccheria alle Villette,Forno Ensini, Bar Fox, Bar pasticceria Petrini Fiumana, Parrucchiera lo Scrigno Barbara Pisano Fiumana, Bar 33 da Franco Trivella, tabacchi di Fiumana e circolo di Fiumana. Il tutto in attese che l'amministrazione comunale organizzati un incontro alla presenza di Alea Ambiente.