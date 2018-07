"Via Cava libera dai mezzi pesanti", continua la raccolta firme: "Tangenziale Ovest? Chiediamo certezze"

Continua la petizione nel quartiere Cava per la sicurezza degli abitanti. Giuseppe Bertolino, del comitato "Via Cava libera dai mezzi pesanti", tiene a precisare che la raccolta "non è contro qualcuno o contro i camionisti, ma per sottolineare che esiste un problema è che va risolto". "Negli ultimi sette-otto mesi - viene ricordato - è aumentato in modo considerevole il traffico dei bisonti della strada,tanto da aver contato, in alcuni momenti della giornata perfino un camion ogni cinque minuti".

MEZZI PESANTI IN VIA CAVA: L'OPINIONE DEI CITTADINI, IL VIDEO

Per Bertolino "non sono mezzi che vanno nella vicina zona industriale del quattro. Infatti sono pochissimi quelli che si fermano nella zona industriale. Gli altri proseguono su per Castrocaro, Firenze o in altre zone o vengono dalla Tosco-Romagnola. Il problema di via Cava è analogo in altri quartieri". L'amministrazione comunale sta elaborando un progetto che consenta ai mezzi pesanti di evitare le vie interne e quelle dove sono presenti le scuole. I camion provenienti da via Firenze dovranno svoltare per via Ossi, proseguire lungo via Del Braldo e quindi immettersi in via Bologna. In questo modo i "bisonti" non potranno circolare in via Cava, dove ci sarà un divieto d'accesso. Per chi proviene dalla via Emilia ed è diretto verso l'entroterra il percorso prevede l'obbligo di svolta per via Firenze.

Per Bertolino si tratta di "una soluzione tampone importante. Ma noi andiamo avanti con la nostra iniziativa, perché siamo convinti che la soluzione è la tangenziale Ovest, da Villanova a San Martino. Completa e non un pezzo soltanto. In questo modo tutti i quartieri avrebbero un carico di traffico pesante di gran lunga inferiore. Certezze. anche se sappiamo che i lavori saranno lunghi per la realizzazione. Ma è indispensabile sapere che anche l'ultimo tratto di tangenziale ovest venga realizzato e iniziato. Una città ricca di cultura e tradizioni come Forli ha bisogno di una viabilità sicura".