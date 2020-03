Coronavirus, anche l'associazione Poldo and Friends per l'ospedale: già raccolti 9mila euro

C'è anche l'Associazione Poldo and Friends in quella che può definirsi una gara di solidarietà a sostegno dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, impegnato col suo personale a fronteggiare l'emergenza coronavirus. L'associazione, nata in memoria del 43enne Alessio Mosconi, per tutti "Poldo", scomparso improvvisamente nel gennaio del 2019, ha avviato una raccolta fondi da destinare al reparto di terapia intensiva del nosocomio forlivese. "I fondi raccolti attraverso la piattaforma Gofundme saranno direttamente devoluti all’ospedale, con cui siamo in contatto, versando le donazioni nell’iban del destinatario appena terminata la raccolta", spiegano dall'Associazione. A martedì sera avevano partecipato oltre settanta persone per un totale di oltre 9mila euro. Spicca una donazione anonima di ben 4990 euro.

"In questo momento di emergenza socio sanitaria abbiamo ritenuto doveroso essere d'aiuto all'ospedale della nostra città - spiegano Luca Zozzi e Elisa Tommasini, soci dell'associazione Poldo and Friends -. In questi giorni siamo in stretto contatto con diversi medici dell'ospedale Morgagni Pierantoni e col direttivo Ausl di Forlì, fra cui la dottoressa Elisabetta Montesi che ci ha indicato le corrette fasi burocratiche da seguire per versare le donazioni una volta chiusa la campagna. Sono molte le necessità che i medici ci comunicano ogni giorno per affrontare l'emergenza in corso, il nostro obiettivo è cercare di soddisfarle il più possibile e per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi. Anche con poco possiamo fare molto, siamo certi che insieme ce la faremo".

Zozzi e Tommasini ringraziano "tutti coloro che stanno aderendo alla raccolta fondi fra cui, oltre ai preziosi sostenitori dell'Associazione Poldo and Friends, molti operatori sanitari, infermieri e i medici in prima linea che, oltretutto, ogni giorno si adoperano per affrontare questa emergenza. Anche l'Associazione stessa ha contribuito alla compagna con una cospicua donazione utilizzando parte delle donazioni ricevute grazie ad eventi già realizzati sia a Forlì che a Formentera. Attualmente la somma donata ammonta a 9.048 euro". L'evoluzione della raccolta è documentata giornalmente tramite i canali social.

