La Round Table 6 raccoglie 800 euro per la lotta contro la Fibrosi Cistica

Ottocento euro. E' la somma raccolta sabato dai soci della Round Table numero 6 Forlì a favore della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - Onlus grazie al banchetto allestito in piazza Falcone Borsellino a Forlì, per proporre l’acquisto dei ciclamini pro ricerca. Sono diversi anni che la Round Table 6, club service nato in città nel 1966 e che riunisce giovani professionisti fino ai quarant’anni, sostiene l’impegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus.

La Fibrosi Cistica è la malattia genetica grave più diffusa in Italia, con 7.000 pazienti nel nostro Paese e 100.000 al mondo. Colpisce prima di tutto i polmoni, oltre ad altri organi, portando all’impossibilità di respirare e quindi alla morte. Non è ancora possibile guarire dalla Fibrosi Cistica. La ricerca lavora proprio per trovare una cura a questa tremenda malattia. Fino a sabato 20 ottobre è possibile dare il proprio contributo alla ricerca con un semplice sms al numero 45581. Per ulteriori informazioni è consultabile il sito www.fibrosicisticaricerca.it corredato di diverse notizie riguardanti l’impegno per trovare una cura alla malattia.