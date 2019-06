Raccolta fondi per "Solamente tua", film forlivese dedicato alla violenza sulle donne

Com’è tristemente noto, in Italia, in media ogni tre giorni una donna muore, vittima di femminicidio. “Solamente tua” è il film drammatico diretto dal giovane regista forlivese Andrea Petrini che denuncia una realtà purtroppo sempre più diffusa ed evidente nella quotidianità dei giorni nostri: il tema della violenza sulle donne che nasce all’interno dei rapporti di coppia. Attraverso la storia di Valentina e Giorgio e di altri rapporti disfunzionali, il film affronta la questione sotto diversi aspetti, sempre pronti ad affiorare tra le pieghe di una relazione: la violenza fisica, l’incapacità di fare le scelte giuste, la possessività e la rassegnazione. Perché amore e violenza possono essere amici, vicini di casa e, spesso, anche compagni di letto.

Il film, prodotto da Malocchi & Profumi, è scritto e diretto da Andrea Petrini per la sceneggiatura di Lorenzo Cavaliere e Caterina Sbrana. Alla realizzazione hanno preso parte Camilla Arfelli, Sara Bandini, Rodolfo Danielli, Chiara Gardini, Alberto Ricci e Patrizio Orlandi. Per finanziare “Solamente tua” è stata istituita una campagna di raccolta fondi (#PerNonUccidermiAncora) che scadrà il prossimo 20 luglio. Ognuno può sostenere il progetto con una piccola donazione destinata a far sì che il film possa essere proiettato nelle sale cinematografiche di Forlì e dintorni. Una volta coperte le spese, il ricavato delle proiezioni sarà devoluto alla Casa Rifugio per donne vittime di violenza e maltrattamento, gestita da associazioni femminili forlivesi.

