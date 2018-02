"Toys4All": ai Romiti una raccolta di giocattoli usati

Il comitato di quartiere Romiti organizza "Toys4All", una raccolta di giocattoli usati estesa a tutta la città di Forlì col pieno coinvolgimento del gruppo sportivo Basket Tigers Forlì, che saranno donati in beneficenza. "Aiutare chi ha bisogno aiuta crescere!" è il motto dell'iniziativa che si concluderà il 15 marzo. I punti di raccolta saranno la Sala Polifunzionale del Quartiere Romiti in via Locchi 9 (con entrata anche da via Martiri delle Foibe), il negozio di abbigliamento Cloè in Viale Bologna 34, la cartolibreria CartaGio' in Via Sapinia 6/A e la cartolibreria Block Notes in Via Sapinia 3.