Rifiuti, conferimento gratis di pannoloni e pannolini anche all'ecocentro di Castrocaro

Al via anche a Castrocaro il conferimento gratuito di pannoloni e pannolini all'ecocentro di via Biondina. località Monticino. L'amministrazione comunale termale ha diffuso un vademecum in merito ai contenitori solidali per i cittadini che devono fare i conti con problemi di disagio sanitario. Il contenitore può essere ritirato direttamente portando con se il modulo di richiesta al Punto Alea di Dovadola, in via Enrico Mattei 14 (aperto lunedì dalle 14,30 alle 17,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 12; per eventuali variazioni di orario durante le festività sono comunicate sul sito www.alea-ambiente.it).

L'ecocentro è aperto dal primo ottobre al 31 marzo il lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30, il venerdì e sabato dalle 14,30 alle 17,30; mentre durante l'orario estivo (dal primo aprile al 30 settembre) il lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12, il venerdì e sabato dalle 15,30 alle 18,30. E' suggerito avere a disposizione l'ultima bolletta e la carta d'identità. Per informazioni è possibile contattare il Numero Verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso), oppure lo 0543 784700 (numero per chiamate da cellulari); dal lunedì al venerdì non festivi, dalle 8,30 alle 18. Il sabato mattina non festivo i numeri sono a disposizione dalle 8.30 alle 13.