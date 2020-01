Rifiuti, novità per la raccolta in centro storico: tutte le informazioni utili e l'Ecocalendario

Novità per la raccolta rifiuti per le utenze del centro storico di Forlì, sia domestiche che non domestiche. Col nuovo anno sono infatti cambiati gli orari di esposizione dei contenitori per la raccolta porta a porta. Dal primo gennaio i cittadini del centro storico sono invitati ad esporre i contenitori entro le 21 del giorno stesso in cui è prevista la raccolta, e non più la sera precedente (come avveniva lo scorso anno e come continua ad essere nella cintura urbana di Forlì e negli altri comuni del comprensorio serviti da Alea Ambiente).

"Questo perché il loro svuotamento da parte degli operatori inizia nella tarda serata del giorno di raccolta per proseguire durante la notte - spiega Alea -. Pertanto già venerdì è stata programmata regolarmente la raccolta di umido e plastica in programma. Per eventuali dubbi o specifiche, è possibile trovare tutti i dettagli sull’Ecocalendario 2020".

Scarica l'Ecocalendario 2020 per l'area di Forlì

Nella "zona A" ricadono le aree di Barisano compresa via Trentola, Poggio comprese via Brugnola e via Zignana, Cava, Villafranca, Villanova, Villagrappa, San Martino di Villafranca, Branzolino, Roncadello, San Tomé, Petrignone, Castiglione, Malmissone via Calendalone inclusa, Pianta fino a via Ravegnana (dal civico 49 al 295), fino a via Somalia (civici dispari fino a 87; pari da 40 a 78), Schiavonia e San Biagio fino al confine col centro storico. La" zona B" comprende i quartieri Romiti, Ca'Ossi, Resistenza San Varano, Rovere, Ladino, Massa, Vecchiazzano, San Martino in Strada, Ravaldino, parte di Bussecchio (fino a via Decio Raggi solo numeri pari), Grisignano (viale della Costituzione, via delle Caminate) e San Lorenzo (in sei arterie). Le zone C e D sono comprensive della periferia forlivese est e nord (quartieri Spazzoli, Musicisti, parte di Bussecchio, Ronco, Coriano, Ospedaletto e le frazioni su via Cervese).