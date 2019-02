Raccolta rifiuti, ecco i servizi supplementari di Alea per il centro: EcoBus ed EcoStop

Le famiglie che abitano nel centro storico di Forlì o nelle immediate vicinanze possono utilizzare l'Ecobus e l'Ecostop, due servizi a supporto della raccolta porta a porta, svolti con mezzi itineranti. Sono servizi attivati da Alea a fronte di specifici parametri urbanistico-architettonici che richiedono interventi dedicati. In questo caso, il sistema di raccolta prevede che sia il cittadino a portare i rifiuti all’EcoBus e all’EcoStop con sacchetti appositi con la dicitura "Da utilizzare solo per il servizio EcoBus e EcoStop" (forniti direttamente da Alea nei Punti Alea) o con il contenitore da 30 litri. Il conferimento del Secco Non Riciclabile è preceduto, ad ogni modo, dalla lettura del transponder (presente nel contenitore e nel sacchetto) così da registrare lo “svuotamento”.

L’EcoBus funziona come un vero e proprio autobus, con brevi fermate a orari prestabiliti, ed è stato studiato per garantire un servizio capillare in tutti i quartieri più centrali. L’EcoBus può raccogliere fino a due tipologie di rifiuto differenti alla volta. E' necessario controllare il giorno e l’orario di raccolta nello specifico calendario per trovare la fermata più vicina all'utente. Quindi si procede alla consegna dell’apposito sacchetto o del tuo contenitore all’operatore che effettuerà lo svuotamento

L’EcoStop è un particolare mezzo che staziona per alcune ore in punti fissi prestabiliti e può raccogliere "secco non riciclabile", "carta", "umido" e "plastica – lattine". Anche in questo caso occorre verificare il giorno e l’orario di sosta dell’EcoStop nello specifico calendario, recarsi al punto fisso e consegnare l’apposito sacchetto o il contenitore direttamente all’operatore che effettuerà lo svuotamento.