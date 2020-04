Coronavirus, tutte le regole da seguire per lo smaltimento dei rifiuti: la guida

In base all'ordinanza regionale del 20 marzo cambiano le regole per la raccolta dei rifiuti per tutti. Nel dettaglio, chi non è risultato positivo al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, continua ad effettuare la raccolta differenziata come d'abitudine, ma deve smaltire mascherine, guanti e fazzolettini di carta monouso nel secco indifferenziato. Nel bidone del secco vanno inseriti sempre due o anche più sacchetti infilati uno dentro l'altro, a seconda della resistenza del sacchetto e chiudilo bene una volta pieno.

Chi è risultato positivo al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve raccogliere tutti i rifiuti prodotti in casa nel secco indifferenziato, indipendentemente dalla loro natura. Se è possibile deve utilizzare un bidone a pedale per evitare di toccare il coperchio con le mani ad ogni apertura. Nel bidone vanno inseriti sempre due o anche più sacchetti infilati uno dentro l'altro, a seconda della resistenza del sacchetto.

Bidone e sacchetti giá pieni e pronti per lo smaltimento vanno conservati lontani da animali domestici e selvatici. E' necessario usare guanti monouso per chiudere e sostituire il sacchetto pieno. Quindi gettare i guanti appena utilizzati nel nuovo sacchetto e lavare subito le mani. Le date della raccolta del secco indifferenziato verranno potenziate per tutti.