Rifiuti, dopo la festa della Madonna del Fuoco tutta la città vedrà il "porta a porta" di Alea

Da martedì il centro storico ed i quartieri i Schiavonia-San Biagio, San Pietro, Cotogni, Ravaldino, Musicisti-Grandi Italiani, Spazzoli-Campo di Marte-Benefattori, Foro Boario, San Benedetto, Pianta-Ospedaletto-Coriano, Barisano, Pieve Acquedotto, San Giorgio, Poggio, Durazzanino, Ronco, Bussecchio, Bagnolo, La Selva - Forniolo, San Leonardo, Carpinello-Villa Rotta-Castellaccio, Durazzano-Borgo Sisa, Pievequinta-Caserma-Casemurate, Carpena, San Martino in Strada-Grisignano-Collina, Magliano-Ravaldino in Monte-Lardiano, e San Lorenzo in Noceto sperimenteranno l'inizio della raccolta di rifiuti porta a porta di Alea Ambiente. Così di fatto tutta la città passerà alla nuova raccolta differenziata, per un totale di oltre 37mila utenze.

COME DIFFERENZIARE I RIFIUTI: SCARICA IL DIZIONARIO DI ALEA AMBIENTE

Il primo giorno di raccolta è previsto martedì a partire della prima mattinata; mentre, così come indicato nell'Ecocalendario, lunedì si rispetterà la festività della Madonna del Fuoco, patrono di Forlì: non si effettueranno le raccolte e resteranno chiusi i Punti Alea in tutti i comuni gestiti dall'azienda; mentre saranno chiusi i soli due ecocentri della città. In continuità con il passato, resteranno aperti e accessibili gli altri ecocentri del territorio.

Come si effettua la raccolta

Così come è spiegato nel manuale in dotazione, seguendo l'ordine del calendario, i cittadini forlivesi sono invitati ad esporre i contenitori la sera prima del giorno di raccolta; quindi lunedì andrà posizionato il contenitore nella serata prima delle ore 21. Il contenitore deve essere possibilmente pieno e col coperchio chiuso; e deve essere esposto all'esterno dell’utenza in corrispondenza della strada o nel punto identificato con gli addetti alla distribuzione, che hanno consegnato i bidoni e materiale informativo.

Una volta svuotato dall'operativo sarà lasciato col coperchio aperto per segnalare che il servizio di raccolta è stato effettuato. A quel punto il contenitore andrà ritirato dal cittadino non appena possibile. Per un primo periodo conviverà il cassonetto stradale, che comunque verrà ritirato gradualmente; qualche giorno prima del ritiro verrà apposto l'adesivo "Addio al cassonetto" per avvisare i cittadini.