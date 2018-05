Rifiuti, raccolta "porta a porta": al via le serate informative al cittadino

Rivoluzione "porta a porta" nel Forlivese, al via la fase della distribuzione. In queste settimane saranno organizzate delle serate informative per illustrare alla cittadinanza il nuovo sistema e sarà consegnato il materiale per il corretto conferimento. Gli addetti alla distribuzione muniti di tesserino di riconoscimento, consegneranno il materiale a domicilio a tutte le utenze: contenitori e sacchetti per la corretta raccolta differenziata, un manuale informativo e l’Ecocalendario dove sono indicati giorni e frequenze per la raccolta porta a porta. In questa settimana si svolgeranno le prime serate informative con personale formato per illustrare alla cittadinanza il nuovo sistema e fugare eventuali dubbi.

Questo il calendario: martedì a Modigliana alle 20.30 al Teatro dei Sozofili, in piazzale Berlinguer; mercoledì alle 18.30 a Castrocaro Terme e Terra del Sole a Palazzo Pretorio, a Piazza d'Armi 2; mercoledì alle 21 al Teatro Comunale di Dovadola, in Piazza della Vittoria, 3; venerdì alle 21 al Teatro San Michele di Tredozio (via Marconi, 2); martedì 5 giugno al Teatro "Iris Versari", a Portico e San Benedetto; giovedì 7 giugno alle 20.30 al Teatro Comunale di Rocca San Casciano. L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili; nel caso in cui la sala raggiunga la massima capienza possibile gli utenti verranno indirizzati

all’appuntamento successivo. Per ogni informazione e approfondimento è consultabile il sito www.alea-ambiente.it