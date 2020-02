Raccolte fondi, gli studenti del Master Fundraising al fianco delle organizzazioni non profit

"Da marzo a settembre 2020 uno studente del Master in Fundraising si mette al servizio delle organizzazioni non profit per creare un Piano di Fundraising Annuale, attentamente calibrato sulle tue esigenze e i tuoi obiettivi. Perché fare raccolta fondi non è un’attività che si improvvisa, non è semplicemente chiedere soldi in funzione di uno specifico obiettivo. Il fundraising è molto di più: è riflessione, progettazione e strategia. Significa fare una scelta di crescita e indipendenza, per far guadagnare alla tua organizzazione libertà e intraprendenza". A illustrare l'iniziativa che si inserisce all’interno della 18esima edizione del Master in Fundraising del Multicampus di Forlì è il direttore Valerio Melandri.

"Per i nostri studenti si tratta di una sfida lavorativa, di un tassello importante nel loro percorso di specializzazione - continua Melandri -. Per le organizzazioni non profit che intendono avvalersi dell’aiuto e dell’esperienza dei nostri ragazzi, è invece un’occasione preziosa per districarsi nella miriade di possibilità e metodi che offre il fundraising. Possiamo dire, con orgoglio, che ad oggi sono pervenute quasi 50 adesioni da parte di altrettante organizzazioni non profit del territorio e che alla luce delle ‘insistenti’ quanto molteplici richieste di riaprire la finestra di opportunità per la presentazione delle domande, abbiamo deciso di fare in modo che anche altre organizzazioni interessate a questa preziosa opportunità di crescita e monetizzazione imprenditoriale, possano comunque iscriversi attraverso il sito del Master in Fundraising (www.master-fundraising.it) per la valutazione del proprio Piano di Raccolta Fondi.”