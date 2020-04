"Racconti mai visti": bimbi alla scoperta dell’arte attraverso videostorie creative

Formula Servizi alle Persone propone a bambini e genitori una rubrica mensile pubblicata sulla propria pagina Facebook (https://www.facebook.com/formulaserviziallepersone/) per dare continuità anche in questo periodo ad esperienze educative di qualità intraprese dal personale della cooperativa anche con il contributo di validi collaboratori; è il caso di Cristina Sedioli, curatrice della rubrica e del progetto, atelierista e scrittrice per l’infanzia, che accompagna i bambini alla scoperta dell’arte attraverso l’invenzione di racconti originali.

Le storie sono presentate con videoracconti creativi. "Racconti mai visti" propone ai piccolissimi "O sole mio", tratto da l’omonimo albo illustrato ispirato all’arte contemporanea. La storia è quella di un sole dipinto, che uscendo dal quadro, compie un viaggio fantastico simpatizzando con i colori e le forme della natura. La narrazione d'arte, sviluppando la conoscenza dell’arte e del linguaggio narrativo, promuove creatività, immaginazione, fantasia. I bambini sono coinvolti nella rielaborazione visiva delle suggestioni nate dal racconto, con piccoli suggerimenti di attività di laboratorio. I videoracconti si rivolgono a bambini e genitori, come esperienza condivisa.

Questa iniziativa s’inserisce nell’ambito degli scambi settimanali tra educatrici, bambini e genitori dei servizi educativi gestiti dalla cooperativa sul territorio di Forlì, Cesena e Rimini, con l’intento di continuare ad essere un riferimento per le famiglie che lo desiderano, utilizzando i mezzi a disposizione (messaggistica audio/video) per mantenere vicinanza: messaggi in cui le educatrici cantano canzoni, leggono libri, propongono piccole esperienze/ spunti per realizzare attività già conosciute dai bambini al nido/scuola, ripropongono semplici rituali condivisi. Non ultimo resta fondamentale “fare rete” sul territorio, individuando e segnalando alle famiglie iniziative locali e nazionali rivolte alla prima infanzia.

Calendario Video-Racconti e laboratori

giovedì 30 aprile racconto “O sole mio”; scheda-laboratorio giovedì 14 maggio

giovedì 28 maggio“ Verde meraviglia”; scheda-laboratori0 giovedì 11 giugno

giovedì 25 giugno “L’incredibile avventura di una triglia” ; scheda laboratorio giovedì 9 luglio

giovedì 23 luglio “La stanza di Alice”; scheda-laboratorio giovedì 6 agosto