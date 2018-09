Festa in Piazza Saffi con il raduno nazionale delle fanfare

Forlì ospita questo weekend il settimo raduno nazionale delle fanfare dei congedati delle Brigate Alpine: protagoniste le fanfare Cadore, Julia, Orobica, Taurinense e Tridentina. Si tratta del primo raduno sotto il Po. Sabato pomeriggio si sono svolti gli onori delle fanfare al Sacrario dei caduti in corso Diaz, con sfilata fino a piazza Saffi. Il teatro Diego Fabbri ha ospitato il concerto delle fanfare, ad ingresso gratuito. Domenica mattina sfilata per le vie cittadine, con le cinque fanfare muoversi da cinque diversi punti per arrivare in piazza Saffi.