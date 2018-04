Raffica di automobilisti in stato d'ebbrezza: tante multe e molte patenti ritirate

Numerosi i controlli sulla statale Tosco-Romagnola fra il pomeriggio, la serata e la nottata tra sabato e domenica da parte della Polstrada della sezione forlivese e del distaccamento di Rocca San Casciano. Sei sono state le persone trovate alla guida in stato d'ebbrezza: un 30enne imolese è risultato avere un tasso alcolemico di 0.96 grammi per litro, e per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente alla quale sono stati tolti 10 punti.

Un 28enne riminese, invece, non si è fermato all'alt della Polizia ed è stato bloccato dopo un inseguimento a bordo della sua Volkswagen Golf: aveva un tasso alcolemico pari a 1,28 grammi per litro. I poliziotti hanno denunciato e ritirato la patente all'automobilista, alla quale sono stati tolti 18 punti. Un 32enne di Bertinoro, invece, è stato fermato a bordo della sua Fiat 500 con un tasso alcolemico pari a 0,75 grammi per litro: si è così 'guadagnato' una multa da 532 euro e il ritiro della patente, con 10 punti in meno. Un 21enne neopatentato, invece, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 0,23 grammi per litro: anche per lui multa da 164 euro e 10 punti in meno sulla patente. Una 55enne, invece, è stata denunciata per essere stata trovata alla guida con un tasso alcolemico di 1,72 grammi per litro: per lei anche il ritiro della patente, 10 punti in meno e il sequestro del veicolo.