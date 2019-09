Raffica di controlli dell'Arma: fioccano le multe, giovane "beccato" ubriaco al volante

Ottantatre veicoli controllati, 105 persone identificate e 17 contravvenzioni al codice della strada. E' questo il bilancio dell'operazione "Terra Sicura", svolta dai Carabinieri della Compagnia di Forlì, al comando del maggiore Raffaele Conforti, e che ha visto l'impiego di 25 militari e dodici pattuglie. Sono inoltre state controllate 20 persone sottoposte agli arresti e alla detenzione domiciliare e alla Sorveglianza Speciale.

Alle prime luci dell'alba i militari della stazione capoluogo hanno stanato un bolognese 54enne residente a Forlì, celibe fuori dal proprio domicilio in violazione degli obblighi imposti. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero per "evasione".

Nella nottata tra lunedì e martedì i militari del Radiomobile hanno sorpreso un 22enne forlivese alla guida dell'auto della Madre con un tasso di 2,27 grammi per litro. Inevitabile la denuncia a piede libero, il ritiro della patente e la trasmissione alla competente Prefettura forlivese per i successivi adempimenti amministrativi.

Per quanto riguarda le contravvenzioni al codice della strada riscontrate, spicca su tutte l'omesso uso delle cinture di sicurezza, l'uso continuo e smodato del telefonino durante la guida, la dimenticanza dei documenti di guida, divieto di sorpasso e violazione al semaforo rosso.