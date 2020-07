Il tuffo in mare si trasforma in tragedia: giovane muore sotto gli occhi degli amici

Un tranquillo sabato di relax al mare si è trasformato in tragedia. Un 25enne di nazionalità romena, residente a Forlì, è morto annegato a Lido di Classe, sulla costa Ravennate. L'episodio si è consumato nel primo pomeriggio di sabato. La vittima stava trascorrendo la giornata insieme ad alcuni amici. Erano circa le 14.30 quando si sono tuffati in acqua nello specchio d'acqua antistante il bagno "Go Go". Il mare era mosso.

Il divertimento tra le onde si è trasformata in tragedia quando gli amici hanno perso le tracce del 25enne. Il corpo esamine del giovane è riemerso nei pressi delle vicine scogliere. A quel punto è stato dato l'allarme. Subito si è attivato il personale addetto al salvataggio, che in quel momento stava osservando il momento di pausa. Trascinato a riva, non senza difficoltà a causa delle onde, hanno iniziato a rianimarlo.

Inutile anche il successivo intervento degli uomini del 118 accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. I sanitari hanno provato a rianimarlo per circa un'ora, ma purtroppo si sono dovuto arrendere e dichiararne il decesso sul posto. Sarà ora il medico legale a chiarire le cause esatte della morte. Sulla tragedia indagano gli uomini della Capitaneria di Porto e la Polizia Locale. Sotto shock gli amici e la madre del giovane, accorsa in loco.

Fotoservizio di Massimo Argnani