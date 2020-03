Andrea, vittima del coronavirus: l'Istituto "Ruffilli" piange la scomparsa del 26enne. "Era speciale"

"Un ragazzo speciale". L'istituto professionale Ruffilli ricorda Andrea Tesei, il giovane scout predappiese morto giovedì dopo aver contratto il coronavirus. "Ci ha lasciato prematuramente, vittima del Covid19 che non ha risparmiato nemmeno un giovane di 26 anni - è l'esordio del messaggio di cordoglio -. Ha frequentato la nostra scuola, iscritto al percorso amministrativo-segretariale e dei servizi commerciali". L’Istituto “Ruffilli”, i docenti e i compagni di classe lo ricordano come “un ragazzo gentile, solare e riservato” e sono uniti nel manifestare la propria vicinanza alla madre.

"Andrea era un ragazzo speciale e originale nei comportamenti; in particolare alcuni docenti del “Ruffilli” ne ricordano la passione spiccata per la storia e per le battute argute, che a volte facevano sorridere tutta la classe - conclude il messaggio -. Riposa in pace, Andrea".