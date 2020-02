Sciagura sui binari, morto un giovane travolto da un treno: traffico paralizzato per ore

E' stata riaperta venerdì pomeriggio la circolazione ferroviaria Adriatica, bloccata dalla tarda mattinata per una sciagura che si è consumata alla stazione ferroviaria di Cesena intorno alle 11.30. Un giovane ha perso la vita finendo sotto un treno Freccia Rossa diretto a Milano. La vittima ha lasciato sulla banchina uno zainetto ed un giubbotto. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia di Stato ed i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per accertamenti giudiziari.

Il traffico è ripreso gradualmente a partire dalle 14.05. I convogli in viaggio hanno registrato ritardi fino a 180 minuti, mentre 4 treni regionali sono stati limitati nel percorso e 2 treni sono stati cancellati. Durante la sospensione della circolazione sono stati attivati dall’impresa ferroviaria servizi sostitutivi con autobus fra Faenza e Rimini.

Modifiche alla circolazione

Questi i treni direttamente coinvolti: Freccia Rossa 9806 Bari Centrale (6:36) - Milano Centrale (13:25), Freccia Rossa 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50), Freccia Argento 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46), Freccia Argento 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50), Freccia Argento 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:55), Freccia Bianca 8816 Lecce (7:06) - Venezia Santa Lucia (16:08), Intercity 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26), Intercity 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:58), Intercity 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) e Regionale 2125 Piacenza (8:49) - Ancona (13:53)

Sono stati cancellati il treno regionale 11534 in partenza da Rimini alle 12.20 e il regionale 6465. I treni parzialmente cancellati sono l'Intercity 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00), limitato a Rimini (11:45); il Regionale Veloce 11536 Ancona (11:45) - Piacenza (16:10), cancellato da Rimini (12:56) a Villa Selva (13:25); il Regionale 6465 Imola (11:43) - Rimini (12:54), limitato a Faenza (11:54) e il Regionale 6464 Rimini (13:20) - Imola (14:24), con partenza da Faenza (14:10).

I treni istradati su percorso alternativo via Ravenna da Rimini a Faenza sono i Regionale Veloce 2130 Ancona (10:45) - Piacenza (15:10) e Regionale Veloce 11535 Piacenza (9:49) - Ancona (14:50). Istradato su percorso alternativo da Castelbolognese a Rimini via Ravenna il Regionale Veloce 2127 Piacenza (10:49) - Ancona (15:16), mentre da Ravenna a Rimini via Faenza il Regionale Veloce 11539 Bologna Centrale (13:32) ad Ancona (16:20). Per informazioni è stato attivato il numero verde 800892021.