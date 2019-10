Raggruppa le imprese edili, completata l’elezione degli organi di Ance

L’Assemblea dei Soci di lunedì 14 ottobre scorso ha eletto, completandoli, gli organi direttivi di Ance Forlì-Cesena, associazione che dal 1946 raggruppa le imprese industriali dei costruttori edili della Provincia.

A coadiuvare il Presidente Franco Sassi, amministratore delegato di Technologica S.r.l. di Predappio, saranno i Vicepresidenti Roberto Coromano, titolare di Coromano S.p.A. di Fratta Terme e Luigi Martini, Presidente della Società Operai Muratori S.r.l. di Cesena.

Alla presenza del Presidente di Ance Emilia Romagna, Stefano Betti e del VicePresidente Nazionale di ANCE, Riccardo Spagnoli, sono stati eletti anche sei componenti il Consiglio Generale: Giovanni Antonini (Antonini Gregorio & C.), Antonio Arienti (Trevi S.p.A.), Marino Cucchi, titolare dell’omonima impresa di Cesena, Davide Gabrielli (Comaco Italiana S.rl.) , Davide Orioli (Orioli Enea S.r.l.) , Alberto Tassinari (Co.Get. S.r.l.).

Come spiega Ance: "Il principale obiettivo del mandato per il gruppo dirigente sarà la costruzione di un dialogo con amministrazioni, enti locali, associazioni, sindacati , circa l’urgenza dell’assunzione di misure idonee a rilanciare il settore delle costruzioni, da sempre traino per l’economia nazionale e locale. Attenzione molto importante sarà riservata allo sviluppo del territorio e del sistema - Romagna, atteso da numerose sfide per il prossimo futuro, nelle quali l’imprenditoria locale vuole giocare un ruolo da protagonista: ciò consentirebbe di incentivare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione nel territorio".