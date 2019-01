Ragni (FI): "Bloccare la vendita dell'ex sede della Municipale"

Fabrizio Ragni, capogruppo comunale di Forza Italia, chiede la sospensione immediata della vendita dell’ex sede dell’ex comando dei Vigili urbani di Forlì. "Una vendita infruttuosa – secondo l’esponente azzurro - che penalizza un bene comunque rappresentativo della storia di Forlì e svilisce un immobile che potrebbe essere utilizzato per ospitare la sezione moderna della Biblioteca Saffi , attualmente allocata nel Palazzo del Merenda". La proposta è stata lanciata nel corso della seduta del consiglio comunale di martedì, nel corso di un confronto tra lo stesso Ragni e l’assessore alla Cultura Elisa Giovannetti.

Ragni da parte sua ha bocciato anche il progetto di trasferimento della Biblioteca Contemporanea e della Biblioteca Storica di Forlì – attualmente sito in corso della Repubblica - presso i locali dell'ex Asilo Santarelli , in zona Ravaldino ricordando che più volte Forza Italia ha chiesto che l’amministrazione si adoperasse per mettere in sicurezza il Palazzo del Merenda e il recupero dell’immobile che ospitava la sede del comando della Polizia Municipale, entrambi in corso della Repubblica, l’uno di fronte all’altro.

“Solleviamo critiche severe sulla lentezza del recupero e la vendita dei due beni. Bocciamo le politiche di tutela e gestione dei beni culturali, si pensi soltanto al mancato utilizzo della Rocca di Ravaldino, che potrebbe essere rilanciata già da oggi, essendo autonoma rispetto al blocco delle carceri situato nell’area della piazza d’armi. Manca un approccio organico alla Cultura ed alle Belle arti. Ma oltre alla critica proponiamo di rendere fruibili in tempi brevi il Palazzo che ospita la sezione moderna della Biblioteca Saffi ed i locali dell’ altro palazzo, attualmente chiuso, ovvero l’ex comando della Polizia Municipale, per consentire agli utenti, sudenti universitari e quelli fuori sede, di poter godere di due strutture funzionali in pieno centro storico, a pochi metri dalle aule di studio, anche grazie alla recente attivazione del percorso che dall’area verde del nuovo Campus collega l’ex camera mortuaria di viale Bolognesi a corso della Repubblica”, conclude l'esponente berlusconiano.