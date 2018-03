Ragni (FI): "Il Comune accende le telecamere in centro, sarà un multificio"

“L'attivazione di Mercurio, il sistema elettronico di controllo degli accessi alla Ztl di Forlì, verrà ricordata come il “regalo finale” del sindaco Drei ai forlivesi, prima della scadenza del suo mandato. Un “regalo” che tradotto in parole povere vuol dire soprattutto: multe, multe e ancora multe per i cittadini a caccia di parcheggi e ulteriore impoverimento dei commercianti del centro storico già fin troppo colpiti dagli effetti della crisi dei consumi e soprattutto per la mancanza di adeguati interventi di sostegno e rilancio del settore”.

Questo il commento di Fabrizio Ragni capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Forlì, alla notizia che verrà presentata alle 14 in conferenza stampa secondo cui dovrebbe essere attivato Mercurio, il sistema di videocontrollo dei varchi elettronici a Forlì in prossimità dell' accesso alla Zona a Traffico Limitato. “Lamentiamo il fatto che questo provvedimento sia stato calato dall'alto e che l'amministrazione non abbia ascoltato i suggerimenti delle categorie che in centro storico lavorano. Forlì è già nota in tutta la regione per l'elevato costo della tariffa dei parcheggi ed oggi possiamo fregiarci di un altro primato negativo: anziché incentivare l'ingresso in centro, a partire dall'allargamento della fascia di gratuità dei parcheggi, collaudiamo un sistema che inibisce l'accesso alle vecchie mura della città”: aggiunge ancora Fabrizio Ragni.

Varchi elettronici spenti la sera e ben visibili di giorno, revisione del sistema di protezione della Ztl, maggiori investimenti per l'abbellimento dell'arredo urbano del centro, maggiore illuminazione delle vie e delle antiche piazzette di Forlì: alcune delle proposte di Forza Italia per il centro storico. “Prendiamo atto che per la giunta Drei la priorità sia fare cassa con le multe facili e la videosorveglianza elettronica e che rimanga inascoltata la nostra richiesta di contrastare con adeguati mezzi il degrado e l' insicurezza in cui vivono i cittadini del centro storico. Prendiamo atto che il Pd non trovi di meglio che lanciare una crociata contro gli automobilisti indisciplinati e si dimentichi di ben altri problemi che affliggono la città come: la criminalità, lo spaccio, i venditori abusivi e la presenza ormai continua dei questuanti molesti e dei nullafacenti che importunano per strada le nostre donne e i nostri anziani. Di questo si dovranno ricordare i forlivesi, il prossimo anno quando si voterà per affidare alla nostra città un nuovo governo, una nuova amministrazione”: conclude il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Forlì, Fabrizio Ragni che su questa tematica annuncia un question time da presentare nella prossima seduta del consiglio comunale , con il quale si chiede al sindaco di adeguare questo sistema di controllo con le esigenze dei commercianti, delle categorie professionali e dei residenti in centro storico.