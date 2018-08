Ragni: "Sindaco da battere con la politica, no al linciaggio giudiziario del M5S"

la presa di posizione della giunta comunale in merito al processo che in ottobre vedrà il sindaco Davide Drei chiamato a giudizio immediato dal Giudice per Indagini Preliminari sul caso Livia Tellus "di attendere fiduciosa l’esito del dibattimento" non presentandosi come parte civile e assumendo eventuali richieste risarcitorie soltanto in caso di condanna, si registra il commento del capogruppo comunale e coordinatore provinciale di Forza Italia , Fabrizio Ragni.

"Non ci associamo all'accanimento, se non al linciaggio, mediatico messo in atto da alcune forze politiche. Siamo garantisti fino in fondo e teniamo alla nostra coerenza. Anzi , auguriamo che il sindaco Drei risolva al più presto le sue questioni giudiziarie. Non confidiamo sulle sfortune civili e penali degli avversari politici. Preferiamo batterli sul campo. E ribadiamo che il nostro severo giudizio contro Drei e la sua giunta, un giudizio senza appello, rimane politico, esclusivamente politico": scrive Ragni in una nota.

"In questi quattro anni e mezzo Drei s'è dimostrato totalmente incapace a governare la città. E nella mediocrità politico-amministrativa la sua giunta (che oggi s'è detta pronta a dimettersi in blocco se i fatti ascritti al sindaco fossero dimostrati penalmente rilevanti, ndr) lo ha seguito a ruota. Drei ha dimostrato nelle idee e nelle opere di non essere un politico e un amministratore all' altezza della nostra città. Ed è proprio per questa sua intrinseca incapacità politica che dovrebbe dimettersi. Prima ancora che decida cosa fare perchè sottoposto a giudizio in un'aula di tribunale": conclude il comunicato il capogruppo comunale e coordinatore provinciale di Forza Italia , Fabrizio Ragni.