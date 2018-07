Grosso ramo si spezza all'improvviso e si schianta contro un'auto in sosta

Un grosso ramo si è improvvisamente staccato da un albero, schiantandosi contro un auto in sosta. E' quanto accaduto nella prima serata di domenica in via Golfarelli. La richiesta d'intervento al 115 è giunta intorno alle 20.50. Sul posto il personale del comando provinciale di viale Roma ha operato con una squadra, un'autoscala ed un'autogru. Le operazioni di messa in sicurezza delle ramaglie si è conclusa nella tarda serata, con i Vigili del Fuoco che sono rientrati alla base poco prima delle 23. Da stabilire le cause che hanno causato l'improvviso distaccamento dalla pianta. Per consentire le operazioni del caso si è reso necessario chiudere temporaneamente l'arteria. Per questo motivo è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale.