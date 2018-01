Raoul Bova si prende una pausa e si allena in piscina... per la gioia delle fan

E' una presenza che non poteva passare inosservata e infatti in molti hanno notato l'insolita presenza dell'attore nella piscina comunale di via Turati. La Stagione di Prosa del Teatro Diego Fabbri ospita questo fine settimana due volti noti al grande pubblico, Raoul Bova e Chiara Francini, nello spettacolo "Due", in scena da giovedì 11 a domenica 14 gennaio. Tra uno spettacolo, una prova e il resto, Raoul Bova, per la gioia delle sue fan, venerdì mattina si è fatto vedere in piscina per praticare un po' di sport. La presenza di uno dei più grandi sex symbol italiani è stata alquanto inattesa per la vasca della struttura comunale, ed ha destato molta curiosità. Raoul Bova approda a Diego Fabbri come ritorno sul palco dopo alcune date cancellate a causa di un grave lutto che lo ha colpito, la morte del padre martedì scorso, a Rieti.