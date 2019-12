Minaccia un anziano con un coltello e lo rapina: incastrato da un video su Instagram

"Fai quello che ti dico e dammi le chiavi della macchina". Minacciando la vittima con un coltello, un ventenne forlivese aveva rapinato il 13 agosto scorso un anziano ad Assisi nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi, il malvivente aveva aggredito l’uomo che si era fermato vicino ad un’area sosta camper per recarsi ai bagni pubblici. Non appena entrato nei locali, il giovane, brandendo una sorta di pugnale e minacciandolo, lo derubò delle chiavi dell’auto dai pantaloni, del portafoglio e anche del telefono cellulare per poi scappare, spingendo violentemente il malcapitato contro la parete dei bagni.

Nel frattempo, il ventenne era riuscito a guadagnarsi la fuga a bordo dell’auto dell’uomo, partendo a gran velocità. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, il giovane romagnolo, già autore di diversi furti, è stato rintracciato e arrestato dagli uomini dell'Arma al termine di un'attività investigativa in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa il 30 novembre scorso dal giudice per le indagini preliminari di Perugia.

Fatale fu Instagram

La descrizione che la vittima ha fatto del suo rapinatore, oltre ad un video pubblicato (con un profilo fantasma) dallo stesso forlivese la sera del 13 agosto su Instagram e che riprendeva l'interno dell’auto dell’anziano, sono stati elementi fondamentali per rintracciare l’autore del fatto. Il video mostrava delle banconote ed il telefono cellulare della vittima, nonché l'immagine del volto riflesso nello specchietto retrovisore.

Videosorveglianza decisiva

Ma c’è di più, perché l'esame dei filmati registrati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune di Assisi, installate nella zona, ha permesso ai carabinieri di attribuire, al giovane forlivese, anche due furti su auto commessi in orari immediatamente precedenti a quello della rapina. Il bandito è stato immortalato dalle telecamere mentre si aggirava attorno alle auto in sosta Proprio in uno di questi due veicoli colpiti si era procurato il coltello utilizzato per rapinare l'anziano assisano. Già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti, è stato rintracciato a Forlì dai militari di Assisi e condotto in carcere dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.