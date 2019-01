Armati di pistola assaltano una banca e tengono in ostaggio i dipendenti. Caccia all'uomo anche con l'elicottero

Un colpo studiato nei minimi particolari. Che ha richiesto diverse ore per attuarlo. Rapina giovedì mattina, intorno alle 8.30, alla filiale della Banca Intesa San Paolo di via Zampeschi 22, all'Ospedaletto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì, che indagano sull'episodio, i banditi nel cuore della notte, lontano da occhi indiscreti, hanno tagliato le sbarre delle finestre a lato dell'ingresso. Quindi hanno atteso l'ingresso dei dipendenti nel cortile del vicino ristorante per entrare in azione: in due, armati di pistola, hanno fatto irruzione non appena è stato disinserito l'allarme, mentre un complice ha atteso all'esterno.

Una volta all'interno degli uffici, hanno tenuto in ostaggio gli impiegati, legandoli ed imbavagliandoli, (ancora in via di quantificazione). Il tutto è durato circa una mezz'ora. Uno dei dipendenti avrebbe anche inseguito una donna che si è trovata davanti all'assalto in corso, riuscendo a trovare rifugio in un vicino bar. Anche due uomini che si sono presentati al ristorante per una consegna sono stati legati.

Il terzetto si è dileguato a piedi in direzione di via Ravegnana, dove sono saliti a bordo di una "Renault Modus" grigia, trovata abbandonata nella zona del centro commerciale Punta di ferro. Qui probabilmente avevano a disposizione un altro mezzo, forse "pulito", per la fuga. Subito è iniziata la caccia all'uomo, con l'impiego anche dell'elicottero del 313esimo elinucleo di stanza a Forlì. Il velivolo dell'Arma ha sorvolato la città, seguendo le possibili via di fuga anche dalla provincia. Ma dei banditi nessuna traccia.

Seguiranno maggiori informazioni