Paura nel cuore del centro: anziano spintonato a terra e rapinato mentre torna a casa

Rapinato nel cuore del centro storico di Forlì mentre stava rincasando. Vittima dell'episodio, avvenuto nella tarda mattinata di martedì in via Bruni, un anziano di 82 anni. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Corso Mazzini, il malcapitato si stava preparando per aprire il portone, quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che lo ha spintonato, facendolo cadere. La vittima non ha avuto il tempo necessario per capire cosa stesse accadendo e vedere in faccia il malvivente.

Con una mossa felina lo sconosciuto si è impossessato del portafogli, prendendo i 200 euro e dileguandosi in sella ad una bici per i vicoletti dell'area. L'82enne, che nella caduta non ha riportato lesioni, ha immediatamente allertato il 112. Sfortunatamente non ha saputo fornire una descrizione del rapinatore, presumibilmente nordafricano a detta dell'uomo. E' quindi partita la caccia all'uomo, che si è conclusa con un nulla di fatto. Gli inquirenti dell'Arma sono comunque al lavoro per dare un volto al bandito. In queste ore stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installata nel centro storico, anche in attività commerciali e banche.