Terrore al Conad City all'orario di chiusura: rapinatore armato di coltello fugge con il bottino

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti all’interno del Conad City di viale Bolognesi, a Forlì, sabato sera poco prima dell’orario di chiusura. Un uomo a volto coperto è infatti entrato nel punto vendita quando mancavano pochi minuti alle 20, si è diretto senza esitazioni alla cassa dove, dopo aver tirato fuori un coltello, ha minacciato la dipendente intimandole di consegnargli tutto il contenuto del registratore di cassa.

Dopo aver arraffato il bottino, si parla di poche centinaia di euro, è fuggito nel nulla facendo perdere le proprie tracce. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine: sul posto è arrivata una volante della Polizia che ha avviato le indagini per poter reperire elementi utili ad identificare il rapinatore. Sono state visionate le telecamere di videosorveglianza del negozio e probabilmente verranno prese in esame anche quelle nelle vicinanze per cercare di dare un volto al malvivente.