Volto coperto e pistola in pugno: ancora un assalto in una farmacia di Forlimpopoli

Nuovo assalto - a circa due mesi di distanza - in una farmacia di Forlimpopoli. Nel mirino è finita la "Tognoli" di Forlimpopoli, in via Vittorio Veneto. Erano circa le 13 quando un individuo, col volto travisato, si è presentato al banco dei farmaci, tirando fuori una pistola e minacciando la cassiera. Il tutto è durato una manciata di minuti. Il bandito ha messo le mani su parte del denaro presente nel registratore di cassa, per poi dileguarsi a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, guidati dal sottotenente Gino Lifrieri, ed i militari della locale stazione, per i rilievi di legge. Il bottino si aggirerebbe tra i 350 ed i 400 euro. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del punto vendita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bandito, alto circa 170 centimetri di corporatura media, indossava un cappuccio nero ed una tuta da lavoro di colore arancione.

Resta da chiarire se l'arma, priva del tappo rosso, fosse vera o giocattolo. Visibilmente spaventata la farmacista, che non ha riportato lesioni. Il precedente assalto risale ad appena due mesi fa: era il 25 novembre, quando un bandito si presentò al banco dei farmaci della farmacia di via Martiri di Cefalonia portando via circa 500 euro. La "Tognoli" venne invece rapinata il 7 settembre scorso. In quell'occasione il rapinatore si allontanò con circa 500 euro.