Bandito solitario fa irruzione in una farmacia armato di coltello e mette a segno la rapina

Rapina "lampo" nella prima serata di lunedì nella farmacia comunale di Forlimpopoli, in piazza Martiri di Cefalonia. Erano circa le 19.30 quando si è materializzato un individuo armato di coltello, che ha seminato il terrore all'interno del banco dei farmaci minacciando i clienti presenti in quel momento e la farmacista. Il tutto è durato pochi secondi. L'uomo ha incassato il bottino, circa 300 euro, per poi dileguarsi. Immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccolto le testimonianze dei presenti.