Violenta rapina in una tabaccheria: picchia l'esercente e scappa. Si alza in volo l'elicottero per le ricerche

Non è passata inosservata nella prima mattinata di mercoledì l'attività dell'elicottero del 13esimo Elinucleo dell'Arma dei Carabinieri. Il velivolo ha partecipato, insieme a numerose pattuglie via terra, nelle ricerche di un bandito che intorno alle 8.30 ha rapinato la tabaccheria di Porta Schiavonia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dai militari della Compagnia di Corso Mazzini, ad agire sarebbe stato un individuo di colore, presumbilmente africano.

L'uomo è entrato nel punto vendita, acquistando alcuni gratta e vinci. Poi improvvisamente si è portato dietro il bancone, aggredendo il titolare di 69 anni. Il malvivente ha picchiato il malcapitato esercente, rapinando l'incasso, circa 2mila euro. Dopodichè si è dileguato in sella ad una bici. Qualcuno ha cercato di inseguire il bandito, ma non sono riusciti ad intercettarlo.

Subito è stato dato l'allarme alle forze dell'ordine. Carabinieri e Polizia si sono attivati nelle ricerche, battendo l'area del Parco Urbano e quella fluviale che costeggia il Montone. Si è alzato in volo anche l'elicottero del 112, che ha battuto palmo a palmo la zona, coordinandosi con le pattuglie di terra. Ma purtroppo dell'individuo nessuna traccia. L'esercente è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, venendo trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Non è in pericolo di vita.