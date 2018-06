Volto coperto e mano armata: rapina all'ora di pranzo alla sala slot. Bottino cospicuo

Nuovo assalto a mano armata alla sala slot di via Ciani, una traversa di viale Vittorio Veneto, a pochi passi dal centro storico. L'ora del colpo è scoccata nella tarda mattinata di giovedì: intorno alle 13 si è materializzato un individuo col volto coperto e armato, che ha minacciato la dipendente presente in quel momento, intimandogli la consegna del denaro presente nel registratore di cassa ed in cassaforte. Il tutto si è consumato in una manciata di minuti. Il malvivente, incassato il bottino, si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Forlì, che, oltre ai rilievi di legge, hanno iniziato una caccia all'uomo che al momento si è conclusa con un nulla di fatto.

Presenti anche i Carabinieri del Nucleo Investigativo. Il bottino è in fase di quantificazione, ma si tratterebbe di una somma "importante". Al momento del colpo erano presenti alcuni giocatori, che non avrebbero visto il modus operandi della rapina. Gli inquirenti a visioneranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza della sala slot e della zona per cercare di risalire al colpevole. L'ultimo colpo nella sala slot risale al 13 gennaio scorso, quando, in piena mattina, un bandito col volto parzialmente coperto da cappuccio e sciarpa, armato di una pistola presumibilmente giocattolo, riuscì a rapinare ben 11mila euro. Nel settembre del 2015 ci fù un assalto notturno per mano di due malviventi, che scapparono con 15mila euro dopo aver spintonato a terra il malcapitato dipendente.