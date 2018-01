Assalto in pieno giorno in sala slot: scappa con un bottino da cinquemila euro

E' stata presa d'assalto in pieno giorno, intorno alle 11.30 di sabato, una sala slot in via Ciani, una traversa di viale Vittorio Veneto. Un individuo ha fatto irruzione nel locale a volto parzialmente coperto da cappuccio e sciarpa, armato di una pistola presumibilmente giocattolo (anche se le indagini in merito sono ancora in corso) intimando alla cassiera di consegnargli il denaro. Il colpo è durato appena un paio di minuti, poi il malvivente è fuggito con un bottino di circa cinquemila euro. All'interno del locale erano presenti dei clienti, che però non si sono accorti di nulla, trovandosi nell'area delle macchinette lontana dalla cassa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile, al comando del tenente Francesco Grasso, e quelli della stazione di Forlì che hanno proceduto ai rilievi di legge e che ora visioneranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza della sala slot e della zona per cercare di risalire ai colpevoli. Il locale era già stato preso di mira dai rapinatori in passato.