Arancia Meccanica, storico barista picchiato e rapinato in casa: nella banda anche due "forlivesi"

Sono accusati di aver picchiato e rapinato un anziano esercente. Con l'accusa di "rapina aggravata e sequestro di persona" in concorso con altri due connazionali sono stati assicurati alla giustizia due giovani di nazionalità albanese, un 26enne ed un 28enne, entrambi residenti a Forlì. I fatti si sono consumati nella nottata tra giovedì e venerdì a Lignano Pineta, in provincia di Udine. Nel mirino della banda è finito uno storico barista della località friulana: i malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione del malcapitato, l'hanno immobilizzato, picchiato e rapinato di alcune migliaia di euro e preziosi.

Subito sono scattate le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Udine, della Compagnia di Latisana e di Lignano, che hanno consentito sabato di arrestare i presunti responsabili. Lunedì mattina il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti, disponendo il carcere per tutti e quattro i presunti protagonisti del blitz criminale. Un quinto uomo invece è stato denunciato a piede libero per favoreggiamento personale: si tratta di un altro soggetto di nazionalità albanese che avrebbe lavorato come stagionale a Lignano e che potrebbe essere considerato il basista della banda.

L'inchiesta, condotta dal sostituto procuratore Luca Olivotto, continua perchè rimangono molti aspetti ancora fumosi, come ha confermato il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo. Soprattutto c'è da capire se ci siano dei legami con una rapina subita sempre dalla stessa vittima l'estate scorsa e se il ragazzo denunciato avesse lavorato nel locale. Nel frattempo il barista è ancora ricoverato in ospedale a Latisana. In seguito al brutale pestaggio ha subito la rottura di quattro costole.