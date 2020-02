Insegue il ladro in strada e viene aggredito con un morso su una mano. Arrestato un 29enne

Bloccato e arrestato dopo aver dato un morso alla mano di un anziano nel tentativo di derubarlo di un paio di occhiali da sole. Un 29enne del Burkina Faso, nullafacente e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato venerdì sera dai Carabinieri della Sezione Radiomobile con l'accusa di "rapina e lesioni personali". Dai primi accertamenti il bandito è risultato esser sottoposto agli arresti domiciliari per un altro reato. I fatti si sono consumati in viale dell'Appennino: secondo quanto ricostruito, mentre stava passeggiando il 29enne ha notato un anziano che stava scaricando dalla sua auto la spesa davanti al cancello dell’abitazione.

L'extracomunitario, approfittando del momento in cui la vittima si recava in casa per lasciare le due borse di spesa, si è introfulato nella vettura iniziando a rovistare tra gli oggetti, trovando un paio di occhiali da sole. In quel frangente, la vittima si è accorta del fatto, iniziando a rincorrere il malvivente e riuscendolo a bloccare dopo un breve inseguimento. Il ladro, nel tentativo di divincolarsi, ha rifilato un morso alla mano del malcapitato. Ne è nata una violenta colluttazione, prontamente bloccata dai militari giunti su richiesta dei passanti.

L’anziano, visitato dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni per una lesione da morso ed lieve trauma cranico. Il ragazzo dopo le formalità di rito, e su disposizione del pubblico ministero Laura Brunelli, è stato associato in carcere.