Violenta rapina in villa: imprenditore derubato nel cuore della notte

Una violenta rapina in villa si è verificata nella valle del Bidente, nella notte tra giovedì e venerdì. L'episodio ha destato grande allarme nel paese di Civitella, dove per tutto il giorno c'è stato un via-vai di auto dei carabinieri, impegnate in una serrata attività d'indagine. Secondo quanto trapela un imprenditore è stato aggredito nel cuore della notte, al rientro nella sua villa alle porte del paese, intorno alle 2 di notte. I malviventi lo hanno affrontato nell'oscurità, portandogli via quanto aveva di valore con sé: a quanto sembra diverse centinaia di euro, un orologio di valore e alcuni oggetti in oro. Sul posto dopo l'aggressione si è portato il personale del 118 per soccorrere la vittima aggredita dai malviventi.