A Forlì una rassegna per scoprire la bellezza e l’armonia degli organi

Al via un'interessante rassegna per scoprire la bellezza e l’armonia degli organi. Sono 400 quelli costruiti da Gaetano Callido, famoso organaro veneto di fine Settecento, ospitati nelle chiese forlivesi. In città ne restano sei funzionanti: Duomo (due), Suffragio, San Giuseppe, Santa Maria dei Servi (S.Pellegrino), SS.Trinità. La rassegna nasce dal progetto realizzato dal Soroptimist International Club di Forlì e dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro, con la collaborazione del Comune di Forlì, dell’Istituto Ruffilli e dell’Istituto Musicale Angelo Masini; viene proposto un interessante itinerario, articolato in sei momenti musicali da gennaio a giugno, per valorizzare il nostro grande patrimonio artistico attraverso appuntamenti culturali aperti all’intera cittadinanza e in particolare ai giovani.

Tanti gli scopi del progetto quello di rivalutare un importante patrimonio forlivese, musicale, artistico e storico. Si punta anche a creare una rassegna che offre spazio alle donne: il S.I. Club di Forlì non solo si avvale di donne come principali protagoniste di questa rassegna, ma alle donne porta anche un contributo, destinando il ricavato di uno dei sei concerti previsti, alla Casa-Rifugio per donne vittime di violenza del Comune di Forlì. L'iniziativa ha coinvolto i giovani dell Istituto Professionale Ruffilli e gli allievi dell’Istituto Musicale Angelo Masini, che si esibiranno nel concerto finale. Alla creazione del logo ha partecipato la quarta classe, corso di grafica guidata dall’insegnante Rosanna Parmeggiani, dell’istituto Ruffilli (primo classificato Livio Buono, menzione speciale per Mazou Gouem, menzione e Alice Bandini per il pieghevole).

Il progetto è inoltre un’ottima occasione per far conoscere, mediante gli antichi, eccellenti, strumenti, sia la musica dei grandi compositori che l’arte delle nostre Chiese e del centro storico forlivese, creando concrete opportunità di crescita per l’intera comunità. Il concerto inaugurale, aperto a tutti e gratuito, si terrà domenica alle 20,30 nella Chiesa del Suffragio (Corso della Repubblica). Suonerà l’organista Claudia Termini, diplomata al Conservatorio di Parma di cui per alcuni anni è stata direttrice, vincitrice di numerosi concorsi in Italia e all’estero.