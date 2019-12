A Rocca delle Caminate il mondo fisico incontra quello virtuale: sullo smartphone spuntano alberi di Natale e pupazzi di neve

Anche quest’anno, come è avvenuto a fine 2018, Rocca delle Caminate, per il periodo delle feste natalizie, si arricchisce con un’interessante innovazione tecnologica: si tratta del progetto di Realtà Aumentata, messo a punto dal Dipartimento di Informatica-Scienze e Ingegneria (Disi) dell’Università di Bologna (Campus di Cesena) ed in particolare dal team composto dal prof. Alessandro Ricci e dal dott. Angelo Croatti.

"In pratica - spiegano Alessandro Ricci e Angelo Croatti - abbiamo realizzato un’applicazione che abbiamo chiamato "Rocca Aumentata"A, tramite la quale i visitatori hanno la possibilità di vedere elementi non visibili a occhio nudo. Essendo in periodo natalizio abbiamo creato alcune decorazioni a tema, visualizzabili tramite smartphone e tablet di ultima generazione".

"Si tratta di un vero e proprio accoppiamento fra mondo fisico e mondo virtuale che avviene tramite una porta di accesso, un cosiddetto marker, posizionato sull’ingresso della Rocca - proseguono -. Inquadrando il marker si accede all’applicazione (in modalità del tutto simile al QR Code) ed è possibile visualizzate diversi elementi quali un albero di natale, un pupazzo di neve, alcune decorazioni sulle porte: per favorire tale suggestiva opportunità abbiamo dotato Rocca delle Caminate di alcuni tablet, tramite i quali i visitatori avranno la possibilità di godersi questo spettacolo".

Coloro che visiteranno Rocca delle Caminate, quindi, oltre alla visita, avranno la possibilità di visionare questa suggestiva innovazione tecnologica. Il castello è aperto per le visite ogni sabato, ogni domenica e tutti i giorni festivi nei consueti orari: dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 17,30.