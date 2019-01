Recitazioni, dibattiti, cineforum e altro: torna la Notte del Liceo Classico

Torna la Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi più innovativi nella scuola degli ultimi anni, già arrivato alla sua quinta edizione. Nata da un’idea del professor Rocco Schembra, docente di Latino e Greco al Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (Catania), sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, e introdotta dal brano inedito “Ti porterò a Pompei” del cantautore fiorentino Francesco Rainero, quest’anno si celebrerà venerdì dalle 18 alle 24 e coinvolgerà 433 licei classici su tutto il territorio nazionale, ben ventisei in più rispetto all’anno scorso, un numero imparagonabile ai centocinquanta che aderirono nell’ormai lontana prima edizione. L’idea di partenza si è dimostrata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subìti in quegli anni, era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola, la Notte Nazionale del Liceo Classico ha oggi fatto breccia nell’opinione pubblica, ha contribuito in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione dei media e della gente comune su quello che è il fiore all’occhiello del sistema scolastico italiano. E ha probabilmente fatto sì che si determinasse quell’inversione di tendenza nelle iscrizioni al liceo classico che ormai da qualche anno hanno ripreso a salire a livello nazionale.

Gli studenti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Chi durante quelle ore si recherà in uno di questi licei, potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e quant’altro la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto.

SALA ICARO 1

ore 18,00: saluti del direttore scolastico Marco Molinelli e del sindaco di Forlì Davide Drei

ore 18,15: proiezione del Video Nazionale e lettura del Testo comune, in contemporanea con i Licei Classici italiani.

ICARO 1

18,50: “L’Attimo fuggente: sentire e pensare il Tempo”9

19,30:“Salvator mundi. I misteri dell’ultimo Leonardo”

20,00:“La sessualità nel mondo classico”

20,45:“L’Attimo fuggente – sentire e pensare il Tempo”

21,20:“Il ’68 a Forlì: le donne protagoniste”

21,45:“Salvator mundi. I misteri dell’ultimo Leonardo”

ICARO 2

18,45:“Il ’68 a Forlì: le donne protagoniste”

19,00: “A tavola con Manzoni”

19,30:“L’incontro tra l’individuo e la comunità” 20,00:“Tanto gentile”

20,45:“La sessualità nel mondo classico”

21,30:“Tanto gentile”

BIBLIOTECA

18,50:“Medea esule e migrante”

19,30:“Hamlet’s monologue, the original and the parody”

20,00:“Processo a Zenone di Elea”

20,30:“Medea esule e migrante”

21,15:“Hamlet’s monologue, the original and the parody”

21,45:“Processo a Zenone di Elea”

MUSEO

19,00:“L’incontro tra l’individuo e la comunità”

19,30:“Fabrizio De André feat Catullo e Saffo”

20,00:“Un giorno a Versailles”

20,30:“A tavola con Manzoni”

21,00:“Un giorno a Versailles”

21,30:“Fabrizio De André feat Catullo e Saffo”

AULA 7, piano I°

18,45:“Poetry slam: risveglia il poeta che è in te”

19,30- Replica

20,15:“Hell divers: un tuffo nell’Inferno dantesco”

21,00- Replica

21,45:“Mi conosci? Sguardo sulle donne dall’antichità ad oggi”

sala COSTELLAZIONI

22,15:“SIRTAKI” ATRIO “Michelangelo”

20,45:“Romeo and Juliet “

21,15- Replica

SALA ICARO 1

Dalle 22.30 intervento musicale degli studenti Testo Classico Nazionale: “Il Lamento dell’Esclusa” in contemporanea con i Licei Classici italiani. Seguirà brindisi di commiato