Recuperata un'auto noleggio rubata: nei guai finisce una 48enne

I Carabinieri di Sogliano al Rubicone hanno recuperato una "Opel Meriva" rubata intestata ad una ditta di autonoleggio di Forlimpopoli. La vettura era stata denunciata come oggetto di furto commesso a Cesena, nei pressi dell'ospedale Bufalini, ai danni del locatario, un sessantenne cesenate. I militari hanno sorpreso a bordo una quarantottenne, già nota alle forze dell'ordine per vari reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. L’auto è stata immediatamente riconsegnata all’avente diritto, così come gli effetti personali contenuti dal locatario all’interno del veicolo.