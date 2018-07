Furgone parcheggiato in modo anomalo in A14: era stato rubato

Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì hanno individuato lunedì pomeriggio un furgone in sosta all’interno di una piazzola di sosta in posizione sospetta. Il mezzo era fermo subito dopo il casello di Forlì, in carreggiata sud. Nei pressi non vi era alcuna persona. Gli agenti hanno proceduto al controllo accertando che era stato rubato nella nottata nel lodigiano. Il furgone è stato recuperato in attesa di informare il legittimo proprietario dopo i necessari rilievi di legge.