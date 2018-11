Reddito di cittadinanza: secondo l'analisi del Sole 24 ore riguarderà solo il 7% delle famiglie forlivesi

Anche se ancora non si sa come funzionerà il reddito di cittadinanza, Il Sole 24 Ore ha presentato lunedì mattina una interessante analisi sul potenziale impatto della manovra nei diversi territori. Secondo quanto annunciato dal Governo, il reddito di cittadinanza sarà destinato alle famiglie con un Isee fino a 9.360 euro annui. Perciò, anche se i dettagli non sono ancora definiti, i dati storici dell’Isee permettono già di ragionare sulla platea degli interessati, che “IlSole” incrocia in base ai 9 miliardi stanziati dalla manovra di Bilancio 2019.

Forlì-Cesena si piazza al 72esimo posto nella graduatoria dei comuni capoluoghi. I potenziali beneficiari dovrebbero essere 12.300, circa il 7.2% delle famiglie residenti. A Crotone, piazzatosi al primo posto, saranno quasi il 28% delle famiglie a ricevere potenzialmente il reddito, a Napoli e Palermo il 20,5%, a Caltanisetta il 19,8%. Per quanto concerne le altre città romagnole, Rimini è al 55esimo posto (11700 i potenziali beneficiari, circa l'8,1% dei residenti), mentre Ravenna addirittura all'88esimo posto (11800 abitanti, pari al 6,6%). Solo citando i primi in graduatoria, è già evidente una distribuzione delle risorse disomogenea che penalizza fortemente le località romagnole e il centro nord in generale. Non solo, l'analisi prevede una media per famiglia di 283,98 euro, meno della metà dei 780 euro indicati dal Governo.

I valori dell’Isee, d’altra parte, sono storicamente più bassi nel meridione, dove i redditi sono inferiori, la disoccupazione più alta, le famiglie mediamente più numerose e i depositi bancari e gli investimenti minori. Né basta a controbilanciare gli altri fattori la percentuale di proprietari di casa, più alta che al Centro-Nord. Tutto ciò si riflette sulla mappa: fatte 100 le famiglie con i requisiti d’ammissione, 48,6 sono al Sud e nelle Isole, 19 al centro e 32,4 al Nord.