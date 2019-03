Reddito di maternità, mille euro al mese per otto anni: il Popolo della Famiglia lo 'spiega' in piazza

Il Popolo della Famiglia di Forlì torna in piazza anche questo sabato pomeriggio con un banchetto informativo sul Reddito di Maternità, la proposta di legge di iniziativa popolare per la quale a Forlì si può firmare in Comune all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazzetta della Misura 5.

"La proposta di uno stipendio alle mamme suscita interesse e reazioni anche vivaci, lo dimostrano i numerosi commenti a margine del nostro ultimo post pubblicato nella pagina facebook di ForlìToday; le tante obiezioni sui costi del Raddito di Maternità e sul ruolo della donna madre, per le quali abbiamo una risposta chiara, dimostrano che si continua a girare intorno al problema chiave della denatalità senza preoccuparsi di risolverlo. Ricordiamo che al momento la legge sul Reddito di Maternità rappresenta l'unica proposta politica messa in campo per scongiurare l'estinzione certa del popolo italiano se il trend negativo delle nascite non si arresta. Al nostro Paese restano solo due possibilità: o puntare sui flussi migratori per riempire il vuoto delle nascite, o ripartire dalle famiglie italiane premiando chi fa figli. La legge, se approvata, rappresenterebbe un cambio totale di passo nelle politiche familiari, facendo ripartire l’Italia puntando sulla ricchezza rappresentata dai figli" si legge in una nota proprio del Popolo della Famiglia forlivese.

"Per quanto riguarda i costi, se anche tutte le donne italiane partorienti, appena trecentomila lo scorso anno, chiedessero il reddito di maternità (attualmente il 67.7% si dichiarano lavoratrici), il reddito costerebbe 3 miliardi di euro, un terzo di quanto spende l'attuale governo per un reddito di cittadinanza assistenziale e improduttivo. Più ragionevolmente costerà 1 miliardo di euro nel primo anno, 3 a regime, reperibili nel fondo della presidenza del Consiglio per la famiglia e le pari opportunità. Il bonus di 96mila euro in otto anni rappresenta un'opportunità che ora non c'è ma che metterebbe la donna finalmente nella condizione di scegliere se fare un altro figlio (e far ripartire altri otto anni di reddito), o ad esempio usare il periodo a casa anche per formarsi per un eventuale reingresso nel mondo del lavoro da specializzata. Il reddito di maternità mette le donne in condizione di scegliere davvero, è un diritto in più che prima non c'era e sul quale spetta alla donna, non ad altri, l'ultima parola"



"Dietro alle critiche di chi ci accusa di voler obbligare la donna a stare a casa, invece, si nasconde il pensiero discriminatorio che una mamma che si occupa della famiglia non sia una lavoratrice. Il Popolo della Famiglia assegna semplicemente un diritto in più alle donne, facendole scegliere tra l’utilissimo lavoro esterno e l’altrettanto utile lavoro familiare, perché non ci sono donne di serie A e donne di serie B. L’assunto rivoluzionario proposto dal PdF è che il lavoro in famiglia è un lavoro a tutti gli effetti, e più che mai decisivo per la società in questo frangente storico. Come tale va incentivato. C'è un problema di tipo culturale se non si riconosce più il valore sociale della maternità e se prevale l'idea che la donna emancipata sia solo quella che si realizza al di fuori dell'ambito domestico. Anche una mamma può essere una donna decisiva per lo sviluppo della società con l’impiego del proprio ingegno e della propria fatica, degna di un salario almeno quanto una cassiera del supermercato, che se rimane incinta deve poter scegliere tra il suo lavoro esterno e la cura dei figli. Rimaniamo a disposizione dei cittadini con il nostro banchetto odierno per fornire tutte le informazioni sul Reddito di Maternità" si conclude la nota del PDF Forlì.