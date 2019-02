Mille euro al mese alle mamme, per otto anni: raccolta firme per il "Reddito di maternità"

Continua la raccolta delle firme a sostegno del disegno di legge di iniziativa popolare proposto dal Popolo della Famiglia per l'istituzione del reddito di maternità: mille euro al mese per otto anni alle mamme italiane che liberamente scelgono di prendersi cura dei figli nell'esclusivo ambito familiare.

"E' la nostra risposta concreta alla tragedia italiana (e quindi anche forlivese) della denatalità, da anni puntualmente denunciata ed altrettanto puntualmente archiviata senza che la si affronti con interventi strutturali. La politica che ci interessa è questa reazione positiva di fronte ai problemi per risolverli e con questa misura intendiamo affermare il valore dei figli come ricchezza e non come fonte di problema; nello stesso tempo vogliamo contribuire a debellare la piaga dell'aborto per cause economiche" si legge in una nota del Popolo della Famiglia.

Le firme a sostegno della proposta di legge sono raccolte presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Forlì in piazzetta della Misura 5, tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario di ufficio. Oltre che a Forlì è possibile firmare presso i Comuni di Civitella, Meldola, Bertinoro, Forlimpopoli, Portico - San Benedetto, Rocca San Casciano, Dovadola.

"Insieme alla proposta di legge sarà anche possibile firmare per la presentazione della lista per le prossime Elezioni Europee del Popolo della Famiglia: la nostra proposta è per un'Europa dei Popoli, un sovranismo europeo capace di superare lo scontro ideologico in atto tra sovranisti ed europeisti, forte delle sue radici cristiane, che realizzi il progetto dei padri fondatori dell'Unione Europea di una patria dove tutti i popoli siano degnamente rappresentati e realmente sovrani e dove al centro siano la famiglia ed il lavoro. A partire da questo pomeriggio e per tutti i prossimi sabati, il Popolo della Famiglia sarà presente in centro a Forlì, in piazza Saffi, per incontrare la cittadinanza e dare informazioni sulle sue iniziative politiche" si conclude la nota del PDF.