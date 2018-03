Reddito di solidarietà, Mosconi: "La Lega dimentica il 70% di aiuto agli italiani"

"Il comunicato della Lega nord sul Reddito di solidarietà della Regione Emilia Romagna conferma purtroppo uno spaccato della povertà su cui non bisognerebbe speculare: il 70% dei richiedenti è italiano. Gli stranieri che hanno fatto richiesta, che sono il 30%, sono soprattutto famiglie numerose con 3 o più figli": è la replica dell'assessore comunale al Welfare Raoul Mosconi alla situazione evidenziata dalla Lega. E conclude Mosconi: "In una sotuazione di questo tipo, preoccupa che il consigliere regionale Pompignoli attacchi le misure messe in campo dalla Regione a contrasto della povertà. Penso che sia molto importante valutare con senso di responsabilità tutte le misure utili in favore dei poveri e delle famiglie numerose", conclude Mosconi.