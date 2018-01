Reddito di solidarietà, presentate 304 domande: 35 sono state respinte

Dal 20 settembre al 15 gennaio sono 304 le domande presentate allo Sportello Sociale del Comune di Forlì per ottenere il Reddito di Solidarietà, la misura di contrasto contro la povertà introdotta dalla Regione Emilia Romagna. Il Res è pensato per i nuclei familiari con Isee inferiore a 3 mila euro e la residenza in regione da almeno 24 mesi. Il contributo mensile varia dagli 80 euro per le persone sole e i 400 per le famiglie. Il Reddito di solidarietà si concentra anche sull’inserimento sociale e lavorativo delle persone che lo chiedono; prevede infatti progetti personalizzati di attivazione e inclusione sociale e lavorativa, predisposti con la regia dei Servizi sociali e finalizzati all'affrancamento dalla condizione di povertà. Il Res dura al massimo un anno; per poterne fare nuovamente richiesta, devono passare almeno 6 mesi.

L'assessore al Welfare, Raoul Mosconi, rispondendo ad un question time del consigliere comunale di Forza Italia, Fabrizio Ragni, ha tracciato un bilancio dei primi quattro mesi di erogazione del reddito di solidarietà. "I Comuni - spiega Mosconi - hanno raccolto domande dal 20 settembre poiché è stato predisposto un meccanismo di valutazione coordinato con l'Inps, che è la piattaforma che valuta queste domande. Dalla data di attivazione del Res al 15 gennaio allo sportello sociale del Comune di Forlì sono state presentate 304 domande, inserite rigorosamente in ordine cronologico. Di queste solo 221 sono state valutate tramite il sistema informativo predisposto della Regione e quindi oggetto di istruttoria. E di queste 157 si sono già tradotte in concrete autorizzazioni per l'attivazione della carta acquisti in quanto i richiedenti risultavano avere i requisiti richiesti".

Mosconi ha inoltre chiarito che "35 domande sono state respinte per motivazioni varie, mentre altre 29, con esito positivo, dopo il primo controllo dell'Inps, sono in attesa di un colloquio con l'assistente sociale per il completamento della pratica e si conta, entro i primi giorni di febbraio, di concludere queste procedure. Le restanti 83 domande raccolte dal Comune di Forlì, ovvero quelle presentate allo sportello sociale dal 27 novembre, sono ancora in fase di elaborazione da parte della Regione. Aspettiamo per i cittadini forlivesi che hanno fatto domanda dopo il 27 novembre che sia il sistema informativo regionale a dare l'ok per procedere al colloquio e quindi all'erogazione del reddito di solidarietà".